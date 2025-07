Trump oficializam saída da COP30 e enterram participação dos EUA em reunião climática global

Notícias do Mundo – O governo dos Estados Unidos confirmou que não participará da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro em Belém (PA). A decisão foi tomada pela atual gestão do presidente Donald Trump, que determinou o fechamento, no início de julho, do Escritório de Mudanças Globais do Departamento de Estado — órgão responsável por representar o país nas negociações climáticas internacionais.

Com o encerramento do escritório, os EUA consolidam o afastamento das discussões ambientais multilaterais. Segundo um porta-voz do Departamento de Estado, “qualquer trabalho relevante relacionado será gerenciado em outros escritórios”. A medida também impediu o credenciamento de parlamentares americanos que tradicionalmente integram as delegações em eventos da ONU.

A decisão marca mais uma ofensiva de Trump contra a diplomacia ambiental. Em seu primeiro mandato, ele já havia retirado os EUA do Acordo de Paris — decisão revertida por Joe Biden durante sua presidência, mas novamente anulada após Trump reassumir o cargo. A ausência dos Estados Unidos, maior economia do planeta, enfraquece os compromissos climáticos internacionais e coloca em xeque a efetividade da Agenda 2030 da ONU, frequentemente criticada por Trump como um instrumento de dominação econômica de países emergentes.

Enquanto isso, no Brasil, a organização da COP30 em Belém também é alvo de controvérsias. Obras realizadas às pressas para a realização do evento têm sido acusadas de causar impactos ambientais na Amazônia, aumentar a pressão urbana sobre áreas de preservação, alimentar a especulação imobiliária e agravar problemas de saneamento básico. O uso de bilhões de reais em recursos públicos, sem fiscalização robusta, também gera preocupação.

Parlamentares da oposição cobram investigações sobre possíveis crimes ambientais e administrativos. Os nomes do presidente Lula, da ministra do Meio Ambiente Marina Silva e do senador Jader Barbalho aparecem em denúncias relacionadas à condução do evento. Até o momento, não há confirmação oficial de abertura de inquéritos por parte das autoridades competentes.