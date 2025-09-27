Trump ordena envio de tropas federais a Portland e fala em “uso de força total”

Notícias do Mundo – O governo do presidente Donald Trump anunciou neste sábado (27) o envio de tropas federais para a cidade de Portland, capital do estado de Oregon, governada por democratas. A decisão ocorre em meio a protestos contra as detenções de imigrantes em situação irregular pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE).

Em publicação na plataforma Truth Social, Trump afirmou que instruiu o secretário de Defesa, Pete Hegseth, a mobilizar soldados da Guarda Nacional para proteger instalações do ICE e conter o que chamou de “terroristas domésticos”, em referência a ataques realizados por manifestantes ligados à Antifa. O presidente ainda recomendou o uso de “força total”, caso necessário.

“A pedido da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, estou instruindo o secretário de Guerra, Pete Hegseth, a fornecer todas as tropas necessárias para proteger Portland, devastada pela guerra, e qualquer uma de nossas instalações do ICE sitiadas”, disse Trump.

Portland se junta a cidades como Los Angeles, Memphis e até Washington, que também sofreram intervenção federal nos últimos meses, todas governadas por políticos do Partido Democrata. O presidente chegou a ameaçar enviar tropas para Chicago, Nova York, São Francisco e Baltimore.

A decisão foi imediatamente criticada por autoridades locais. O prefeito de Portland, Keith Wilson, afirmou que “o número de tropas necessárias é zero” e acusou Trump de tentar criar o caos: “O presidente não encontrará violência ou desordem aqui — a não ser que ele mesmo as provoque.”

A governadora do estado, Tina Kotek, também declarou que não há necessidade de intervenção federal: “Não há insurreição, não há ameaça à segurança nacional e não há necessidade de tropas militares em nossa principal cidade.”

O senador democrata pelo estado, Ron Wyden, acusou Trump de “repetir o roteiro de 2020”, quando a presença de forças federais em Portland durante protestos contra a morte de George Floyd ampliou a tensão na cidade.