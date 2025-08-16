Trump propõe acordo de paz definitivo para encerrar guerra na Ucrânia

Notícias do Mundo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (16) uma mudança significativa em sua abordagem para o conflito na Ucrânia. Após reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, realizada na sexta-feira (15) no Alasca, Trump afirmou que a melhor forma de pôr fim à guerra é por meio de um acordo de paz definitivo, em vez de um cessar-fogo imediato. Ele destacou que um cessar-fogo muitas vezes não se sustenta e que um acordo abrangente traria uma solução duradoura para a região.

Trump também informou que se reunirá com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Washington na próxima segunda-feira (18) para discutir os detalhes do processo de paz. Se as conversas forem bem-sucedidas, uma cúpula trilateral com Putin poderá ser organizada posteriormente, com o objetivo de garantir paz e segurança na região.

A proposta representa uma mudança na estratégia de Trump, que anteriormente incluía a busca por um cessar-fogo imediato. Agora, ele foca em uma solução que envolva todas as partes do conflito. A comunidade internacional observa atentamente os próximos passos, aguardando avanços concretos nas negociações.

Enquanto isso, líderes europeus, incluindo representantes da França, Reino Unido e Alemanha, convocaram uma reunião virtual para discutir garantias de segurança para a Ucrânia, visando fortalecer as negociações para uma paz duradoura.

A situação continua a se desenvolver, e o mundo acompanha de perto os próximos encontros entre os líderes mundiais na expectativa de avanços significativos na resolução do conflito.