A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Trump propõe acordo de paz definitivo para encerrar guerra na Ucrânia

Após reunião com Putin, presidente dos EUA abandona ideia de cessar-fogo imediato e busca solução duradoura.

Por Fernanda Pereira

16/08/2025 às 13:24

Ver resumo
Trump diz que está ‘muito irritado’ com Putin e ameaça impor mais tarifas à Rússia

(Foto: BBC)

Notícias do Mundo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (16) uma mudança significativa em sua abordagem para o conflito na Ucrânia. Após reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, realizada na sexta-feira (15) no Alasca, Trump afirmou que a melhor forma de pôr fim à guerra é por meio de um acordo de paz definitivo, em vez de um cessar-fogo imediato. Ele destacou que um cessar-fogo muitas vezes não se sustenta e que um acordo abrangente traria uma solução duradoura para a região.

PUBLICIDADE

Trump também informou que se reunirá com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Washington na próxima segunda-feira (18) para discutir os detalhes do processo de paz. Se as conversas forem bem-sucedidas, uma cúpula trilateral com Putin poderá ser organizada posteriormente, com o objetivo de garantir paz e segurança na região.

Leia mais: Trump sobre cessar-fogo na Ucrânia;ainda não chegamos lá, mas estamos próximos

PUBLICIDADE

A proposta representa uma mudança na estratégia de Trump, que anteriormente incluía a busca por um cessar-fogo imediato. Agora, ele foca em uma solução que envolva todas as partes do conflito. A comunidade internacional observa atentamente os próximos passos, aguardando avanços concretos nas negociações.

Enquanto isso, líderes europeus, incluindo representantes da França, Reino Unido e Alemanha, convocaram uma reunião virtual para discutir garantias de segurança para a Ucrânia, visando fortalecer as negociações para uma paz duradoura.

A situação continua a se desenvolver, e o mundo acompanha de perto os próximos encontros entre os líderes mundiais na expectativa de avanços significativos na resolução do conflito.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Pará

Defensoria Pública avalia ação na Justiça contra preços abusivos de hospedagem para a COP 30 em Belém

Atualmente, as hospedagens em residências representam cerca de 60% dos leitos disponíveis para a COP 30.

há 2 minutos

Pará

Suspeitos de assaltar e balear investigador da Polícia Civil são presos em Belém

Os suspeitos tentaram roubar um cordão de ouro e acabaram levando também a arma funcional da vítima.

há 21 minutos

Brasil

Fim de uma era: “Presídio dos famosos”, em Tremembé, deixará de receber detentos de casos midiáticos

Os atuais ocupantes famosos do presídio serão transferidos e a penitenciária passará a abrigar detentos com outro perfil.

há 27 minutos

Manaus

Rede Atem é denunciada ao Ministério de Minas e Energia e CADE por cartel e preços abusivos de combustíveis em Manaus

Denúncia aponta práticas ilegais da Rede Atem no setor de combustíveis de Manaus.

há 53 minutos

Brasil

Ministro André Mendonça homologa renegociação dos acordos de leniência da ‘lava jato’ no STF

Sete companhias, entre elas a Odebrecht, serão beneficiados pela repactuação.

há 1 hora