Trump publica vídeo de operação militar dos EUA que deixou 11 mortos em barco venezuelano

Notícias do Mundo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (2) que as Forças Armadas americanas executaram um ataque contra uma embarcação associada ao grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua, em águas internacionais ao sul do Caribe. Segundo o governo dos EUA, 11 pessoas foram mortas, todas classificadas como “narcoterroristas”. Nenhum militar americano foi ferido.

Trump compartilhou um vídeo da operação em sua rede social Truth Social, após fazer um pronunciamento no Salão Oval. “Nos últimos minutos, literalmente destruímos um barco, um barco carregado de drogas. Temos muitas drogas entrando em nosso país há muito tempo, e essas vieram da Venezuela.”, disse o líder americano.

Mais tarde, ele detalhou o ataque em outra publicação. “O ataque ocorreu enquanto os terroristas estavam em águas internacionais transportando narcóticos ilegais com destino aos Estados Unidos. O ataque resultou na morte de 11 terroristas em ação. Nenhum membro das Forças Armadas dos EUA foi ferido neste ataque. Por favor, que este aviso sirva para qualquer pessoa que esteja pensando em trazer drogas para os Estados Unidos da América. CUIDADO!”, finalizou.

Contexto político e diplomático

O secretário de Estado Marco Rubio confirmou, em publicação no X, que a embarcação partiu da Venezuela e estava à serviço de uma “organização narcoterrorista”. O governo americano classifica o Tren de Aragua como Organização Terrorista Estrangeira, acusando-o de tráfico de drogas, exploração sexual, assassinatos e outras ações violentas.

A ação reflete o endurecimento da política externa dos EUA em relação ao governo de Nicolás Maduro. Washington aponta ligações de Maduro com o cartel Los Soles, mas não apresentou provas públicas de sua participação direta nos crimes investigados.