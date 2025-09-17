A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Trump reabre base militar em Porto Rico e intensifica pressão sobre Venezuela

Movimentação envolve milhares de militares, caças F-35 e mais de 400 armamentos próximos ao território venezuelano.

Por Fernanda Pereira

17/09/2025 às 12:26

Ver resumo

Reprodução / Youtube

Notícias do Mundo – O governo de Donald Trump reabriu a Estação Naval Roosevelt Roads, em Porto Rico, desativada há 21 anos, como parte de uma grande mobilização aeronaval contra cartéis de narcotráfico supostamente ligados ao regime de Nicolás Maduro. A ação é vista como um movimento de pressão sobre a ditadura venezuelana.

PUBLICIDADE

A base histórica já foi utilizada pelos EUA em intervenções na América Central e Caribe, incluindo Granada, Panamá, República Dominicana e Haiti. Agora, o temor em Caracas é que a operação vise diretamente a retirada de Maduro do poder, acusado de envolvimento com o tráfico nos Estados Unidos, com recompensa de US$ 50 milhões por informações que levem à sua prisão. O governo venezuelano afirma que o real interesse americano é o petróleo do país.

Até o momento, Trump autorizou três ataques contra embarcações atribuídas ao cartel Tren de Aragua, que Washington diz ser controlado por Maduro. Ao menos 14 pessoas morreram nessas ações, realizadas sem autorização do Congresso, com base em decreto que equipara cartéis a organizações terroristas, permitindo operações contínuas.

PUBLICIDADE

A mobilização militar envolve a força expedicionária do USS Iwo Jima, com outros dois navios de desembarque anfíbio, somando 3.150 fuzileiros navais, além de helicópteros, aeronaves Osprey, caças Harrier e dez caças F-35. A flotilha inclui ainda um cruzador, três destróieres e um submarino nuclear, com capacidade para mais de 400 armamentos, incluindo mísseis de cruzeiro Tomahawk.

Maduro conta com mísseis antinavio chineses e iranianos, e recentemente enviou dois F-16 para sobrevoar destróieres americanos, ação que provocou ameaças diretas de Trump. A reabertura de Roosevelt Roads reforça a percepção americana do Caribe como área estratégica, em meio a tensões com regimes socialistas apoiados por Rússia e China.

A base, de 35 km², chegou a ser parcialmente cedida ao governo local e utilizada em missões humanitárias após furacões, mas agora volta ao papel militar, com treinamento considerado “para ação real”, segundo o vice-presidente J. D. Vance.

Leia mais: Trump foi motivo para Anitta deixar EUA e voltar a morar Brasil? Cantora abre o jogo sobre decisão pessoal

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Política

Líder governista acredita ter votos para derrubar urgência do PL da Anistia na Câmara

Nos bastidores, a expectativa é que, caso a anistia seja aprovada pelos deputados, o projeto permaneça parado no Senado.

há 29 minutos

Brasil

Sargento da PM é preso suspeito de matar companheira com tiro na nuca

Uma vizinha afirmou ter ouvido gritos antes do disparo.

há 31 minutos

Polícia

Padrasto preso por estuprar enteada em Manaus ‘justifica’ ato dizendo que menina pedia para ver seu pênis

Investigação revela convivência perigosa e atos de abuso em ambiente familiar.

há 39 minutos

Mundo

Número de brasileiros mortos na guerra da Ucrânia sobe para dez, afirma Itamaraty

Além das mortes, outros 18 combatentes seguem desaparecidos.

há 50 minutos

Amazonas

Milicianos presos na Operação Militia no AM usaram identidade falsa de perito para ocultar extorsões, diz MP

O esquema funcionava por meio da criação de contas bancárias fraudulentas utilizadas para movimentar valores obtidos por extorsão.

há 55 minutos