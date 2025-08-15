Trump recebe Putin no Alasca para discutir fim da guerra na Ucrânia

Notícias do Mundo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe nesta sexta-feira (15/8) o líder russo Vladimir Putin em Anchorage, no Alasca, para uma cúpula que visa discutir possíveis soluções para encerrar a guerra na Ucrânia.

O encontro ocorre sem a presença de autoridades ucranianas, o que tem gerado críticas, especialmente do governo de Kiev.

Trump anunciou o “cara a cara” com Putin no fim da semana passada, reacendendo esperanças de um diálogo direto após três anos de conflito no leste europeu.

Para Putin, a reunião já representa uma vitória simbólica, pois reforça o fracasso das tentativas ocidentais de isolá-lo. A escolha do Alasca, perto da Rússia e com forte carga histórica, também favorece o Kremlin.

Putin insiste em manter o controle das áreas ucranianas ocupadas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, exigindo a retirada das forças ucranianas.

A Ucrânia rejeita essas condições e acusa Moscou de preparar novas ofensivas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que não reconhecerá decisões tomadas sem sua participação.

Trump tem alternado elogios e críticas a ambos os lados e tenta capitalizar politicamente como mediador. A reunião começará com uma conversa privada entre Trump e Putin, sem previsão de assinaturas de acordos.

Entre as propostas que Trump pode apresentar está o acesso russo a minerais de terras raras ucranianos e recursos naturais no Alasca, além da suspensão parcial de sanções.