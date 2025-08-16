A notícia que atravessa o Brasil!

Trump sobre cessar-fogo na Ucrânia: “ainda não chegamos lá, mas estamos próximos”

Putin sugeriu que o próximo encontro ocorra em Moscou.

16/08/2025 às 01:00

Notícias do Mundo O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que falará com representantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre o encontro que teve com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, nesta sexta-feira, 15.

“Europa e Ucrânia precisam concordar com o que acordamos hoje”, disse Trump em entrevista concedida após fala do mandatário russo, o qual basicamente havia comentado que as negociações foram pacíficas com o homólogo americano.

“Tivemos reunião muito produtiva”, disse Trump, sem dar detalhes sobre os termos do acordo. “Ainda temos algumas questões por resolver”, afirmou o presidente americano. “Espero vê-lo em breve”, concluiu Trump em sua fala.

Leia também: Dez prefeitos do interior do AM são notificados por omissão de políticas climáticas e má gestão financeira

Após comentários, Putin sugeriu que o próximo encontro ocorra em Moscou, enquanto o presidente americano foi evasivo em sua resposta ao convite.

Cessar-fogo ‘próximo’

Ao abordar a questão de um cessar-fogo na Ucrânia, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou: ainda não chegamos lá, mas estamos próximos.

Os comentários foram feitos em entrevista coletiva promovida após a reunião.

Estadão Conteúdo

