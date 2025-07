Tsunami atinge costa dos EUA após terremoto histórico na Rússia

Notícias do Mundo – Ondas de tsunami atingiram a costa oeste dos Estados Unidos nas primeiras horas desta quarta-feira (30), em consequência do terremoto de magnitude 8,8 que sacudiu a Península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia. O tremor, classificado como um dos seis mais potentes já registrados na era moderna, gerou alertas em diversos pontos do Oceano Pacífico, afetando desde o Japão até a costa da Califórnia.

Na cidade de Monterey, na Califórnia, as primeiras ondas chegaram às 0h48 (horário local), seguidas por registros na região norte do estado e na Baía de São Francisco, que enfrentou mar agitado a partir da 1h12. O Serviço Nacional de Meteorologia mantém aviso de tsunami em vigor para toda a Costa Central, com expectativa de instabilidade marítima por até 36 horas.

No Havaí, a situação também foi monitorada com atenção. As ondas atingiram até 1,7 metro em Maui, mas sem causar grandes danos, segundo o governador Josh Green. Já na Big Island, foram reportadas inundações pontuais, embora sem gravidade. O alerta inicial de tsunami foi rebaixado para “aviso”, mas moradores continuam orientados a evitar áreas costeiras.

No Alasca, o alerta se estende às Ilhas Aleutas e à Península do Alasca, com destaque para a faixa que vai de Attu Island a Chignik Bay. As autoridades seguem monitorando o litoral do estado em tempo integral.

Mais de 1,9 milhão de japoneses foram instruídos a evacuar áreas costeiras após o alerta de tsunami. Na cidade portuária de Kuji, uma onda de 1,3 metro foi registrada, e outras regiões do litoral norte do país também relatam mar agitado. O governo japonês teme que novas ondas possam atingir o arquipélago nas próximas horas.

Na Rússia, a cidade de Severo-Kurilsk, nas Ilhas Curilas, foi parcialmente inundada. Imagens aéreas mostram ruas alagadas e prédios tomados pela água. Apesar da força do terremoto, autoridades locais afirmam que os danos são limitados. Em Petropavlovsk-Kamchatsky, profissionais de saúde chegaram a realizar uma cirurgia durante o tremor sem interromper o procedimento, em uma cena que viralizou nas redes sociais.

Em Guam, o Centro de Defesa Civil registrou ondas de até 30 centímetros e mantém o alerta para toda a região, incluindo as Ilhas Marianas do Norte. A orientação é que moradores e turistas se mantenham afastados da orla até que haja estabilidade no nível do mar.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico reforça que o risco não está totalmente descartado e que o comportamento das águas pode seguir imprevisível por muitas horas. A recomendação geral é de cautela em todas as áreas costeiras atingidas ou sob aviso.

As autoridades internacionais seguem acompanhando o cenário em tempo real, enquanto as comunidades afetadas tentam retomar a rotina diante dos impactos causados por um dos eventos sísmicos mais intensos do século.