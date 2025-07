Tsunamis devastam extremo oriente após terremoto de 8,8 na Rússia

Notícias do Mundo – Nesta quarta-feira, 30, várias regiões do Extremo Oriente da Rússia, do norte do Japão e do litoral dos EUA, incluindo o Havaí, foram atingidas por tsunamis após um terremoto de magnitude 8,8 na costa leste da Rússia.

O tremor, sentido às 23h25 de terça-feira (hora local), gerou alertas de tsunami que se espalharam por toda a bacia do Pacífico, alcançando até países da América Latina.

O Ministério de Emergências da Rússia informou que a cidade de Severo-Kurilsk, nas Ilhas Curilas, foi severamente afetada, com cerca de dois mil moradores evacuados. Vídeos nas redes sociais mostram prédios submersos, embora as autoridades relatem ferimentos sem gravidade.

No Japão, a ilha de Hokkaido foi colocada em alerta, com sirenes acionadas e mais de 1,9 milhão de pessoas orientadas a buscar áreas mais altas. Em Miyagi, ondas de até 1,3 metro foram registradas, levando à evacuação de trabalhadores da usina nuclear de Fukushima.

Nos EUA, o Havaí e o Alasca também sentiram o impacto, com ondas de até 1,5 metro reportadas. Alertas de ondas de até três metros foram emitidos para a costa do Pacífico, com riscos para países como Chile, Costa Rica e México, onde a população foi orientada a evitar o litoral devido às fortes correntes.