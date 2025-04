Túmulo do Papa Francisco em Roma recebe fiéis e turistas após sepultamento

Notícias do Mundo – Na manhã deste domingo (27), fiéis católicos, turistas e admiradores começaram a visitar o túmulo do Papa Francisco, localizado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. O local foi aberto ao público um dia após o sepultamento do pontífice, durante o segundo dia de luto oficial. Cerca de 200 mil pessoas participaram da Santa Missa em sufrágio pela alma do papa, que também celebrou sua vida e legado.

Uma rosa branca foi colocada sobre o sepulcro com a inscrição “Franciscus” – nome de pontífice de Jorge Mario Bergoglio. A rosa tem um profundo simbolismo, representando a relação que o papa tinha com Santa Teresinha de Lisieux, conhecida como “Santa Teresinha do Menino Jesus”.

PUBLICIDADE

O papa Francisco costumava pedir a intercessão de Santa Teresinha quando enfrentava dificuldades, e sempre que isso acontecia, ele acreditava receber uma rosa branca como sinal de graça. A última vez que ele recebeu a flor foi pouco antes de sua morte, vinda da cidade de Lisieux, na França, onde a santa viveu.

Centenas de pessoas passaram pela fila para visitar o túmulo e, emocionadas, muitas faziam o sinal da cruz ou tiravam fotos. A visitação continua sendo uma expressão de respeito e carinho pelo pontífice, enquanto o país e a Igreja se preparam para o conclave que escolherá o próximo papa.