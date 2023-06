Turista flagra funcionária cortando unhas em balcão de restaurante

Um turista, identificado como Brady, que passeava por Praga, a capital da República Tcheca, foi a um restaurante vegetariano para almoçar e acabou se deparando com uma funcionária sentada no balcão da cozinha cortando as unhas do pé com um alicate.

O jovem americano, estava dentro de um shopping quando presenciou a atitude da mulher. Ele filmou a situação toda e compartilhou em seu perfil do TikTok, onde o vídeo já foi visto quase 3 milhões de vezes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O turista disse que, quando chegou ao estabelecimento, não havia ninguém no caixa, então decidiu explorar o estabelecimento mais a fundo, quando deparou com a cena inusitada da mulher com fone de ouvido cortando as unhas, ao lado de todos os igredientes da cozinha.

Quando a funcionária percebeu que Brady estava perto do caixa, se assustou e rapidamente desceu da mesa e foi atender o visitante, mas ele se recusou a pedir qualquer coisa no restaurante.

Inúmeros internautas comentaram a postagem, criticando a atitude da funcionária e fazendo piadas como: “Você gostaria de um lado das unhas dos pés com o seu pedido?”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST