Turistas invadem aeroporto de Israel para tentar fugir de bombardeio

O temor e a angústia se disseminaram por Israel na manhã deste sábado (7). O país foi alvo de aproximadamente 2.200 projéteis em um ataque inesperado orquestrado pelo grupo insurgente palestino conhecido como Hamas. Pelo menos 40 indivíduos perderam suas vidas, enquanto 779 ficaram feridos.

Segundo informações das Forças de Defesa de Israel (FDI), o ataque se originou na Faixa de Gaza. Anteriormente, o comandante militar do Hamas, Muhammad Al-Deif, transmitiu uma mensagem gravada anunciando a operação “Tempestade Al-Aqsa”, na qual declarou que o grupo insurgente palestino tinha “direcionado instalações inimigas, aeroportos e instalações militares [de Israel]” com milhares de projéteis. Vídeos que circulam nas redes sociais capturam a aflição de turistas que correm em direção ao aeroporto de Tel Aviv, buscando escapar do país.

O primeiro ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou guerra ao grupo após o ataque. “Estamos em guerra e vamos vencer. O inimigo pagará um preço que nunca conheceu”, diz Netanyahu em uma mensagem de vídeo divulgada nas redes sociais. Além do ataque aéreo, militantes do grupo se infiltraram em território israelense por água e terra em uma incursão sem precedentes com homens armados no sul do país. O exército israelense afirmou também que um “número indeterminado de terroristas” na Faixa de Gaza.

Redação AM POST