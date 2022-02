Ucrânia diz que russos invadiram zona proibida de Chernobyl e alerta para risco nuclear

Redação AM POST*

As autoridades ucranianas informaram sobre combates perto do depósito de resíduos nucleares de Chernobyl, aonde as forças russas chegaram depois de cruzar a fronteira com Belarus nesta quinta-feira (24). A informação foi dada por um assessor do ministro do Interior da Ucrânia, enquanto os combates continuam em todo o país desde que a Rússia iniciou o ataque durante a madrugada.

O presidente Volodymyr Zelenskiy disse que forças ucranianas estão lutando para impedir que tropas russas capturem a antiga usina nuclear.

“As forças de ocupação russas estão tentando tomar Chernobyl [Central Nuclear]. Nossos defensores estão sacrificando suas vidas para que a tragédia de 1986 não se repita”, tuitou Zelensky.

“Esta é uma declaração de guerra contra toda a Europa”, acrescentou.

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia ecoou o aviso de Zelensky, tuitando que um ataque russo à Ucrânia poderia “causar outro desastre ecológico”.

Um dos reatores explodiu em abril de 1986. As emissões nucleares do acidente foram equivalentes às emissões de 400 bombas como a que foi lançada em Hiroshima, no Japão, no final da Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, 30 pessoas morreram.

“Em 1986, o mundo viu o maior desastre tecnológico em Chernobyl”, tuitou o ministério. “Se a Rússia continuar a guerra, Chernobyl pode acontecer novamente em 2022.”

