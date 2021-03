União Europeia apresenta hoje Passaporte Covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A União Europeia apresenta hoje (17) o chamado Passaporte Covid para facilitar as viagens na alta temporada e apoiar o setor de turismo – que sofre dificuldades em virtude das restrições da pandemia, com a lentidão com que avança a campanha de vacinação no bloco e dos riscos que representam as novas variantes do coronavírus.

“Temos que ser excepcionalmente cuidadosos porque agora estamos lidando com uma situação extremamente injusta no mundo, onde a probabilidade de oferta ou obtenção de uma vacina tem muito a ver com o país em que se vive, muito a ver com o nível de riqueza, o nível de influência que você ou seu governo tem nos mercados globais”, afirmou Mike Ryan, chefe de Emergências da Organização Mundial da Saúde.