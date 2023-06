Urgente: Empresa OceanGate diz que morreram todos os passageiros de submarino desaparecido

A empresa OceanGate, dona do submarino que sumiu no último domingo (18), afirmou que morreram todos os passageiros que participavam de uma expedição que visava levar turistas para visitar os destroços do Titanic na costa do Canadá, em uma profundidade de 3.800 metros.

“Esses homens eram verdadeiros exploradores, que tinham um espírito aventureiro e uma paixão pela exploração e proteção dos oceanos do mundo. Nossos sentimentos estão com os cinco espíritos e todos os membros das famílias deles nesse momento trágico. Nós lamentamos a perda de vida e a alegria que eles trouxeram a todos que eles conheceram“, diz nota da empresa.

As vítimas são: diretor-executivo da OceanGate, Stockton Rush, piloto do submarino; o empresário paquistanês Shahzada Dawood; Suleman Dawood, que é filho de Shahzada; o bilionário e explorador britânico Hamish Harding; e o ex-comandante da Marinha Francesa Paul-Henry Nargeolet, principal especialista no naufrágio do Titanic.

Durante a manhã, a Guarda Costeira dos EUA afirmou no Twitter que foram encontrados destroços nas áreas de buscas pelo submarino Titan.

A informação foi publicada pouco antes de entrevista coletiva da Guarda Costeira dos EUA.

Redação AM POST*