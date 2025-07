Vacina universal contra o câncer mostra eficácia em testes 

Notícias do Mundo – Uma nova vacina experimental desenvolvida com tecnologia de mRNA, similar à usada contra a COVID-19, apresentou resultados promissores no combate ao câncer em estudos com animais. A pesquisa, conduzida por cientistas da Universidade da Flórida e publicada na revista Nature Biomedical Engineering, demonstrou que a combinação da vacina com imunoterapia convencional foi capaz de desencadear respostas imunes potentes contra diferentes tipos de tumor em camundongos.

O estudo representa um avanço importante na busca por uma vacina universal contra o câncer. Ao contrário das terapias tradicionais que precisam ser personalizadas de acordo com o tipo e as mutações do tumor, a nova vacina atua de forma mais ampla: ela estimula o sistema imunológico como se estivesse reagindo a um vírus, provocando a expressão da proteína PD-L1 nos tumores. Essa resposta os torna mais visíveis para o sistema imune e aumenta a eficácia dos medicamentos conhecidos como inibidores de checkpoint imunológico.

Segundo o Dr. Elias Sayour, líder da pesquisa, o principal diferencial da abordagem está na simplicidade e no potencial de aplicação em larga escala. “Acreditamos que não seja necessário personalizar a vacina para cada tumor. Basta induzir uma resposta imunológica suficientemente forte para tornar o câncer vulnerável”, explicou.

Os testes mostraram resultados expressivos: em modelos de câncer de pele, osso e cérebro, alguns tumores foram completamente eliminados apenas com a aplicação da vacina, sem necessidade de outras terapias complementares.

A vacina utiliza a mesma plataforma tecnológica das vacinas de mRNA contra a COVID-19, o que pode facilitar o caminho regulatório e logístico para os testes em humanos. Os pesquisadores agora trabalham na adaptação da fórmula para ensaios clínicos, com o objetivo de iniciar as primeiras fases em breve.