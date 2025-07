Veja o momento em que avião cai e mata 50 pessoas a bordo

Notícias do Mundo – Um avião com cerca de 50 pessoas a bordo caiu nesta quinta-feira, 24 de julho, na região de Amur, no leste da Rússia, segundo informações de autoridades locais e da agência estatal russa de notícias. A aeronave, um modelo bimotor Antonov An-24 operado pela Hangar Airlines, desapareceu dos radares ao se aproximar da cidade remota de Tynda, seu destino final.

O avião havia partido da cidade de Bratsk e, conforme dados preliminares, levava 43 passageiros, incluindo crianças, e seis tripulantes. A fuselagem da aeronave, que operava há quase 50 anos, foi avistada no solo por um helicóptero de resgate enviado ao local da queda.

Um vídeo gravado durante o sobrevoo foi divulgado nas redes sociais, mostrando a área densamente florestada onde o acidente ocorreu. Claramente, uma fumaça branca podia ser vista subindo da região, evidenciando o impacto.

O governador da região, Vasily Orlov, confirmou que não há sobreviventes no desastre. Equipes de resgate continuam no local para fazer o levantamento completo dos destroços e das causas do acidente. As autoridades prometem uma investigação detalhada para esclarecer o que causou a tragédia que abalou a região.