Veja o vídeo: Pessoas caem de avião ao tentarem fugir do Afeganistão

Vídeos e relatos colhidos pela agência de notícias afegã Asvaka mostram pessoas caindo de um Boeing C-17, da Força Aérea dos Estados Unidos, ao tentarem fugir de Cabul, capital do país, tomada ontem pelo grupo Taleban.

Na manhã desta segunda-feira (16) a agência veiculou, no Twitter, que “moradores próximos ao Aeroporto de Cabul” avistaram “três jovens que se seguravam com força nos pneus de um avião caírem em cima de moradias de pessoas”.

Ainda de acordo com a agência, a queda “fez um barulho alto e assustador”. Pouco tempo depois, a agência veiculou um vídeo do C-17 decolando e, em determinado momento, duas pessoas caindo da aeronave.

Exclusive – The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj — Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021 Continua depois da Publicidade

Em seguida, outros dois vídeos foram veiculados pela Asvaka. No primeiro, creditado a um jornalista de uma rádio persa nos Países Baixos, é possível ver afegãos se pendurando no avião da Força Aérea dos EUA enquanto ele começava a decolar.

Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan

By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX — Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021 Continua depois da Publicidade

Em outro, de outro ângulo — na pista do Aeroporto de Cabul —, é possível ver ao menos duas pessoas caindo do C-17, com uma multidão observando o fato.

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK — Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Desde que o grupo fundamentalista islâmico tomou, sem resistência, o controle de Cabul, o caos se instaurou no aeroporto da capital do Afeganistão.