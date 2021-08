Veja vídeo: Atentado no aeroporto de Cabul matou cerca de 72 pessoas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Duas explosões atingiram nesta quinta-feira (26) os arredores do Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul, onde afegãos e ocidentais se concentram para tentar uma vaga na evacuação liderada pelos EUA do país sob o Talibã.

Segundo informações do jornal The Wall Street Journal, entre as vítimas do ataque estão ao menos 60 afegãos; o governo americano também confirmou a morte de 12 militares do país —no que pode representar, segundo a agência Reuters, um dos mais mortais ataques às forças dos EUA em 20 anos de guerra.

ATENÇÃO – CENAS FORTES Imagens após o atentado terrorista próximo ao aeroporto de #Kabul, Afeganistão fontes locais disseram que esse ato terrorista não veio por parte do #Taliban Algumas autoridades americanas, estão relacionado a autoria do ataque ao grupo terrorista, ISIS-K pic.twitter.com/feBqB82g0L — Notícias e Guerras (@NoticiaeGuerra) August 26, 2021

Inicialmente, porta-vozes do grupo radical disseram que o aparente ataque suicida havia deixado entre 13 e 20 mortos, incluindo crianças, mas autoridades dos Estados Unidos diziam que o número podia ser ainda maior.

Os ataques na manhã desta quinta-feira (26, no horário de Brasília) ocorrem após a Casa Branca e seus aliados alertarem sobre riscos iminentes de atos terroristas da filial afegã do Estado Islâmico, adversária do Talibã, o que impactou o processo de retirada do país.