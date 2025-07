Veja vídeo: Avião militar cai em campus universitário e deixa 19 mortos e 50 feridos

Notícias do Mundo – Um acidente trágico ocorreu em um campus universitário em Daca, Bangladesh, onde um avião de treino da Força Aérea caiu, resultando na morte de pelo menos 19 pessoas e deixando 50 feridas.

O incidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (21) e as informações preliminares indicam que a aeronave colidiu com o telhado da cantina da universidade.

Entre as vítimas, estão crianças a partir de 12 anos, que estavam no local no momento do acidente. As equipes de resgate estão atualmente realizando buscas no local, tentando localizar sobreviventes e prestar assistência aos feridos.

A situação é caótica, com a presença de autoridades locais e serviços de emergência trabalhando arduamente para controlar a situação.

Ainda não há esclarecimentos sobre as causas do acidente, e a investigação está em andamento. As autoridades da Força Aérea e do governo local expressaram suas condolências às famílias das vítimas e garantiram que farão uma investigação completa para determinar as circunstâncias que levaram a essa tragédia.