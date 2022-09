Veja vídeo: Avião roubado cai após piloto ameaçar derrubar aeronave em supermercado

Redação AM POST

Uma aeronave caiu na cidade de Tupelo, no estado norte-americano do Mississippi, após um piloto de 29 anos roubar o avião particular, na manhã deste sábado (03). Segundo a imprensa local, o piloto seria Cory Patterson, ex-funcionário do Aeroporto de Tupelo.

Continua depois da Publicidade

O Departamento de Polícia de Tupelo (TDP) informou que recebeu relatos de que o avião estava sobrevoando a cidade. De acordo com autoridades, o homem ligou para a linha de emergência e ameaçou colidir a aeronave intencionalmente contra um supermercado Walmart.

“Neste momento, a situação está em andamento com o TPD e todos os serviços de emergência em nossa área em alerta. Com a mobilidade de um avião desse tipo, a zona de perigo é muito maior do que Tupelo”, escreveram as autoridades na rede social.

Os funcionários do hipermercado evacuaram o local e um posto de gasolina próximo. “Pede-se aos cidadãos que evitem essa área até que tudo seja liberado”, disse a polícia.

Continua depois da Publicidade

Imagens do site de rastreamento de voos FlightAware mostraram a rota do avião, indicando que o piloto cruzou o céu em círculos ao redor da cidade. O avião caiu em área não habitada num mergulho com velocidade próxima a 250km/h.

Cory deixou uma última mensagem de despedida em seu Facebook minutos antes de derrubar a aeronave. Fontes no local afirmam que ele sobreviveu ao ocorrido, a informação ainda não foi confirmada pelo TDP.

Continua depois da Publicidade

Veja vídeo: