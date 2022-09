Veja vídeo: brinquedo despenca de altura de 15 metros e deixa 16 feridos em parque de diversões

Um acidente ocorrido hoje (4) em um parque de diversões na feira de Dussehra em Mohali, na região de Punjab, Índia, deixou 16 pessoas feridas, sendo dez com ferimentos graves. Elas tiveram que ser levadas a hospitais da região.

O acidente ocorreu no brinquedo chamado “Drop Tower”. Uma falha no mecanismo de frenagem fez com que o equipamento, que foi projetado para cair de forma controlada de uma altura de 15 metros, caísse sem qualquer possibilidade de contenção.

Cerca de 10 pessoas – incluindo homens, mulheres e crianças – foram levadas para o hospital após o acidente. Um vídeo gravado com um celular se espalhou pelas redes sociais e mostra o brinquedo caindo e as pessoas que estavam no solo correndo para se proteger quando a enorme placa circular, repleta de assentos, despencou com as pessoas presas a ela.

As pessoas no brinquedo podem ser vistas no vídeo sendo arremessadas violentamente para cima após o impacto causado pelo acidente.

A polícia local foi avisada e se dirigiu à feira. Os operadores do brinquedo fugiram do local. As autoridades abriram um inquérito e agora estão investigando as causas do acidente, segundo o site indiano de notícias India.com.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) September 4, 2022

Cinco feridos foram levados para um hospital na área da cidade chamada Fase-6, em Mohali e cinco foram encaminhados a hospitais particulares para tratamento, disseram as autoridades. Mas ainda não foram divulgadas informações sobre a extensão dos ferimentos ou as condições dos pacientes.

O domingo foi um dia particularmente movimentado na feira por ser feriado na Índia, segundo relatos. Havia cerca de 30 pessoas na Drop Tower no momento do acidente.

Fonte: UOL