Veja vídeo: Câmera flagra guarda de sanatório conversando com “espírito”

Redação AM POST

Um vídeo registrado na Argentina se tornou viral na internet nesta semana. As imagens mostram um funcionário do Sanatório Finochietto, em Buenos Aires, recepcionando um suposto “fantasma”, o caso aconteceu no último sábado (12).

O vídeo mostra a recepção do local, onde é possível ver a porta do edifício se abrindo. Em seguida, o funcionário se levanta com uma prancheta, “colhe” os dados do “fantasma” e libera a passagem.

Logo depois, o segurança pega uma cadeira de rodas para ajudar na locomoção da suposta aparição.

Horas após o incidente, o homem se deu conta de que o visitante não havia retornado. Com isso, ele pediu ajuda a outros funcionários para encontrá-lo, e foi nesse momento que as imagens da câmera de segurança foram revisadas e mostraram que não havia ninguém no hall do edifício além do segurança.

Após ser questionado sobre o que tinha acontecido, o guarda afirmou que teria visto uma idosa entrar no sanatório, e que ela tinha pedido para ir até o quarto 915. O caso ganhou destaque nesta semana e várias pessoas tem feitos teorias sobre o que pode ter acontecido.

Veja vídeo:

