Veja vídeo: Caminhão de Natal da Coca-Cola pega fogo durante desfile

Redação AM POST

O icônico caminhão natalino da Coca-Cola pegou fogo em Bucareste, capital da Romênia, durante seu desfile. O incêndio foi controlado por bombeiros e não deixou feridos.

Continua depois da Publicidade

Vídeos do incidente foram publicados na redes sociais e uma das publicações conta com mais de 1,6 milhão de visualizações no TikTok. As causas do incêndio não foram informadas.

Na publicação, é possível ver o caminhão em chamas se movendo em uma avenida, enquanto algumas pessoas correm para buscar ajuda e outras filmaram o incidente.

Segundo o tabloide britânico Daily Mirror, os espetáculos vão continuar porque a Coca-Cola tem vários outros caminhões de Natal e espera não decepcionar quem espera assistir aos shows.

Continua depois da Publicidade

A grande empresa de refrigerantes ainda informou que trabalha em medidas para evitar novos incidentes. Além da Romênia, outros países, entre eles o Brasil, contarão com os desfiles de caminhões vermelhos.

Os espetáculos foram cancelados em 2020 devido à pandemia de Covid-19, mas voltaram a ocorrer no ano passado em menor escala.

Continua depois da Publicidade

*Com informação R7.