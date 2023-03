Veja vídeo: ‘Chuva de vermes’ cobre carros e ruas na China

Redação AM POST*

Uma suposta “chuva de vermes” inundou Pequim nesta semana, de acordo com vídeos divulgados nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver os “animais” cobrindo ruas e veículos. As autoridades chinesas recomendaram aos cidadãos que saíssem de casa com guarda-chuvas, conforme o jornal El Herald.

O jornal argentino Perfil informou que o fenômeno não é uma “chuva de vermes”, mas, sim, uma “tempestade” de flores de choupo. Essa espécie de flor tem formato semelhante a um lagarto. Em razão das chuvas, as folhas podem ter caído das árvores e grudado nos carros. Além disso, as flores de choupo são comuns em Pequim.

Outra hipótese é que isso seria consequência do fenômeno “Lua Cheia de Verme”, que deveria ocorrer nesta terça-feira, 7. É o dia da última lua cheia de inverno no Hemisfério Norte. Nesse período do ano, em alguns países da região, o solo começa a descongelar e os vermes começam a surgir.

Nas redes sociais, internautas disseram que o fenômeno é “o início do apocalipse”. De acordo com os usuários, a Bíblia menciona vários desastres naturais antes do fim dos tempos.