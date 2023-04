Veja vídeo: Foguete Starship da SpaceX explode após lançamento

Redação AM POST

O superfoguete Starship, da SpaceX , explodiu após o lançamento nesta quinta-feira (20), minutos depois de decolar da plataforma. Não havia tripulação neste voo de teste.

O lançamento ocorreu às 10h33 no horário de Brasília, mas a nave mais poderosa da história não conseguiu atingir a órbita terrestre. A missão terminou com uma parte do veículo explodindo no céu.

Os funcionários da SpaceX comemoraram o resultado por atingir o objetivo principal que seria tirar a espaçonave do solo, segundo a agência Reuters.

A SpaceX afirmou nas redes sociais que as equipes continuarão os trabalhos de revisão. No entanto, a empresa não disse as causas do incidente.

“Com um teste como este, o sucesso vem do que aprendemos, e o teste de hoje nos ajudará a melhorar a confiabilidade da Starship, à medida que a SpaceX procura tornar a vida multiplanetária”, disse a empresa.

Apesar da explosão sobre o Golfo do México, a SpaceX e Elon Musk consideraram o teste de hoje um sucesso.

“Aprendi muito para o próximo lançamento de teste em alguns meses”, disse Elon Musk logo em seguida.

Grande aposta da SpaceX, a empresa já havia adiado a missão três dias antes devido a um problema de pressurização no propulsor.

A empresa do bilionário Elon Musk projetou o veículo para transportar pessoas e carga em futuras missões à Lua e a Marte. A ideia era que ele pudesse abrir caminho para viagens espaciais com até 100 pessoas em voos interplanetários.

🚨VEJA: SpaceX lança Starship, o maior foguete do mundo, pela primeira vez. pic.twitter.com/hXSgTqAF5t — CHOQUEI (@choquei) April 20, 2023

*Com informação g1