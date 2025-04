Veja vídeo: Homem é atacado por jacaré gigante ao tentar tirar selfie

Notícias do Mundo –Uma tentativa de selfie quase terminou em tragédia nesta quarta-feira (30) no zoológico de Zamboanga Sibugay, nas Filipinas. Um turista de 29 anos foi brutalmente atacado por um enorme jacaré de 4,5 metros após invadir o recinto do animal, acreditando que o réptil era apenas uma estátua.

De acordo com testemunhas, o homem ignorou os alertas de outros visitantes e pulou uma cerca de arame para se aproximar do animal, identificado como Lalay. Enquanto tentava tirar uma foto, o jacaré, que parecia imóvel, reagiu rapidamente: mordeu o braço do turista e, em seguida, agarrou sua coxa, aplicando o conhecido “giro mortal”, uma técnica usada para imobilizar e despedaçar presas.

A situação foi desesperadora. O turista permaneceu preso nas mandíbulas do animal por quase 30 minutos, enquanto a equipe do zoológico tentava resgatá-lo. A ação só teve sucesso quando uma cuidadora, arriscando a própria vida, atingiu a cabeça do jacaré com um bloco de cimento, fazendo-o soltar a vítima.

O jovem foi levado de urgência a um hospital próximo, onde recebeu mais de 50 pontos nos ferimentos. Apesar da gravidade do ataque, os médicos informaram que ele teve sorte: nenhuma fratura foi detectada e importantes vasos sanguíneos não foram atingidos.

O sargento Joel Sajolga, da Polícia Municipal de Slay, criticou duramente a atitude do turista: “Invadir o habitat de um predador como esse é um ato de extrema irresponsabilidade. Ele colocou em risco sua vida e a de quem precisou salvá-lo.”

O caso reforça a importância de respeitar os limites de segurança em ambientes com animais selvagens, especialmente em tempos de obsessão por fotos e redes sociais.