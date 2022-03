Veja vídeo: Prédio do governo de Kharkiv é atingido por míssil da Rússia

Redação AM POST

O prédio do governo de Kharkiv, foi atingido por um míssil nesta terça-feira (1), durante ataque da Rússia na Ucrânia.

O ataque no local deixou 6 pessoas feridas, incluindo uma criança.

“Esta manhã, a praça central de nossa cidade e a sede do governo local de Kharkiv foram atacadas de forma criminosa”, afirmou Sinegubov em um aplicativo de mensagens.

Veja o vídeo:

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022