Venezuela adverte EUA sobre possível ataque e promete ser “pesadelo” para Washington

Notícias do Mundo – O clima de tensão entre Venezuela e Estados Unidos voltou a se intensificar nesta semana após duras declarações da vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez. Em discurso realizado no estado de Carabobo, durante uma jornada de alistamento voluntário da população para a defesa nacional, Rodríguez afirmou que um eventual ataque militar norte-americano contra o país sul-americano resultaria em uma “calamidade” e um “pesadelo” para os EUA.

“Seremos a sua calamidade, o seu pesadelo e isso significará também a instabilidade de todo o continente. Por isso, o apelo é à paz. Acalmem-se, senhores falcões dos Estados Unidos. Acalmem-se, tranquilizem-se, porque vão causar um grande dano ao seu próprio país”, declarou a vice-presidente, em tom desafiador.

A fala ocorreu no contexto do envio de forças militares norte-americanas para o Caribe, oficialmente sob o argumento de realizar uma operação contra o narcotráfico. Caracas, no entanto, acusa Washington de utilizar essa justificativa como pretexto para preparar uma intervenção armada e tentar se apoderar dos recursos naturais da Venezuela, que possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo.

Mobilização popular e defesa da soberania

Rodríguez ressaltou que o país está unido e mobilizado em defesa de sua soberania. “Estamos prontos para defender a Venezuela em união nacional, em paz e tranquilidade, para garantir o nosso futuro. Os que estão a pensar no Norte [nos EUA], aqueles que estão a pensar numa agressão militar à Venezuela, saibam que isso vai correr muito mal”, disse.

A vice-presidente também destacou que o alistamento voluntário de trabalhadores da indústria de hidrocarbonetos simboliza a determinação do país em proteger seus recursos estratégicos. Ela recordou o episódio de 2002, quando a paralisação da estatal PDVSA durante 62 dias, no contexto do golpe de Estado contra o então presidente Hugo Chávez, causou perdas superiores a US$ 25 bilhões.

Acusações contra os EUA

Segundo Rodríguez, a acusação norte-americana de que a Venezuela se transformou em um “narcoestado” faz parte de um padrão histórico de calúnias utilizadas para justificar intervenções militares em países com grande potencial energético ou mineral.

“A questão do arquiteto do ‘narcoestado’ é simplesmente uma grande calúnia, mas não é nova. É um padrão histórico para intervir em países que não lhes são próximos. Intervir em países quando lhes interessa roubar os recursos materiais desses países”, afirmou.

Ela acrescentou que o bloqueio econômico imposto por Washington nos últimos anos provocou severas dificuldades internas, incluindo uma migração forçada de venezuelanos em busca de melhores condições de vida. “O que significou o bloqueio econômico: uma migração econômica e induzida. O povo venezuelano nunca tinha migrado, partiu sob o pretexto de procurar novos horizontes materiais, uma esperança econômica. E já sabemos o que aconteceu: rejeição, xenofobia, discriminação no trabalho”, disse.

Maduro acusa violação de tratado internacional

As declarações da vice-presidente foram reforçadas pelo presidente Nicolás Maduro, que acusou os Estados Unidos de violarem o Tratado de Tlatelolco, de 1967. O acordo estabeleceu a América Latina e o Caribe como zonas livres de armas nucleares.

Segundo Maduro, o envio de navios lança-mísseis e fuzileiros navais para a região configura não apenas uma ameaça à Venezuela, mas também ao equilíbrio de segurança de todo o continente. “É uma provocação aberta e um desrespeito aos compromissos internacionais assumidos”, afirmou.

Recuperação econômica e resistência interna

Apesar da pressão externa e das dificuldades impostas pelas sanções, Rodríguez destacou que a Venezuela registra sinais de recuperação econômica, com 17 trimestres consecutivos de crescimento. Para ela, esse resultado demonstra a resiliência do povo e a capacidade do país de enfrentar o bloqueio econômico.

“O que aconteceu aos EUA é pior. Vai ser pior para eles se se atreverem a uma agressão, vai ser muito pior”, reforçou, em referência às consequências de um eventual conflito militar.