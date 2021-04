Venezuela: Cristãos perseguidos são obrigados a comer Bíblia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um grupo de criminosos atacou um grupo de pessoas que estava na Casa de Restauração “12 Homens de Valor”, na Igreja Cristã, localizada no setor El Arenal, em Mérida, Venezuela.

O lugar é dedicado a reabilitar pessoas com problemas de dependência de drogas. Com o ataque, cerca de quatro pessoas ficaram feridas. Alguns cristãos tiveram fraturas e outros foram marcados em seus corpos, com facas, com um “X”, enquanto eram forçados a comer a Bíblia.

Adelis José Lobo, uma das vítimas do ataque, contou por meio de um áudio compartilhado nas redes sociais sobre o terror que ela viveu durante o ataque. Os homens armados invadiram o local, rendendo os seguidores de Jesus e os jogando no chão, cobrindo-lhes os rostos e agredindo-os com paus e pedras.

O pastor Cristian Dugarte relatou que os cristãos agredidos são pessoas em processo de restauração. Ele acredita que os autores da agressão sejam grupos que são contra o trabalho realizado pela igreja, que luta para resgatar os jovens das drogas.

O líder teme que os familiares das pessoas que estão no abrigo também possam enfrentar agressões.

Os bombeiros da cidade compareceram ao local e prestaram atendimento aos feridos, encaminhando-os para hospitais e centros de saúde. Além dos cortes e golpes pelo corpo, um dos homens teve um ferimento profundo na cabeça e outro teve o braço quebrado.

*Fonte: Pleno.news