Mundo

Venezuela desafia presença americana no Caribe e envia caças para sobrevoar destróier dos EUA

Pentágono afirma que ação tentou interferir em operações contra narcotráfico.

Por Fernanda Pereira

05/09/2025 às 08:42 - Atualizado em 05/09/2025 às 09:56

Notícias do Mundo  – O Departamento de Estado dos Estados Unidos acusou o governo da Venezuela de realizar um ato “altamente provocativo” nesta quinta-feira (4/9), após dois caças venezuelanos sobrevoarem um navio de guerra norte-americano em águas internacionais do Caribe.

Em publicação na rede social X, os EUA afirmaram que as aeronaves militares de Nicolás Maduro voaram próximas ao navio, classificado como destroyer, equipado com mísseis guiados e usado em operações de combate ao narcotráfico.

“O cartel que controla a Venezuela é fortemente aconselhado a não prosseguir com qualquer esforço adicional para obstruir, dissuadir ou interferir nas operações de combate ao narcotráfico e ao terrorismo realizadas pelas Forças Armadas dos EUA”, declarou o governo norte-americano.

Leia mais: Trump publica vídeo de operação militar dos EUA que deixou 11 mortos em barco venezuelano

Os EUA deslocaram navios para a região no fim de agosto, com o argumento de intensificar ações contra o tráfico internacional de drogas.

Ataque a barco no Caribe

Na última terça-feira (2/9), o presidente norte-americano Donald Trump divulgou um vídeo que mostra um ataque das Forças Armadas dos EUA a uma embarcação no sul do Caribe. Segundo ele, o barco seria ligado ao grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua. A ação resultou na morte de 11 pessoas, classificadas pelos EUA como “narcoterroristas”, sem apresentação de provas. Nenhum militar americano ficou ferido.

O presidente venezuelano Nicolás Maduro condenou o episódio, acusando os EUA de imperialismo:

“Hoje, o imperialismo lança um novo ataque. Não é o primeiro nem o último. A Venezuela está de pé e continuará com serenidade, firmeza e fé na vitória e na paz, com a unidade de seu povo e suas foerças militares”.

