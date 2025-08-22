Venezuela diz estar preparada para enfrentar qualquer tentativa de invasão dos Estados Unidos

Notícias do Mundo – O governo da Venezuela garantiu nesta sexta-feira (22/8) que está pronto para enfrentar qualquer forma de agressão externa, em meio ao aumento da presença militar dos Estados Unidos no mar próximo ao país. A declaração foi feita pelo ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yvan Eduardo Gil Pinto, em entrevista a veículos de comunicação durante a Cúpula dos Países Amazônicos, realizada em Bogotá, Colômbia.

Segundo o chanceler do governo Nicolás Maduro, o país não teme uma possível invasão americana e classifica as movimentações dos EUA como parte de uma “guerra psicológica” contra a Venezuela. “As agressões contra a Venezuela nós conhecemos há 26 anos, desde que chegou a Revolução Bolivariana. Esta é apenas mais uma, parte de uma guerra psicológica. A Venezuela já demonstrou que está preparada para enfrentar qualquer tipo de agressão: psicológica, midiática, agressões de todo tipo. (…) Assim, estamos preparados. A defesa nacional está pronta para enfrentar qualquer tentativa de agressão, interna ou externa”, afirmou Gil Pinto.

O chanceler destacou que a presença militar norte-americana foi justificada pelo governo dos Estados Unidos como uma ação para combater cartéis de drogas, mas que a Venezuela já provou ser um território livre de cultivos ilícitos. “A ONU, a Organização das Nações Unidas que luta contra as drogas, reconheceu que a Venezuela é um território livre de cultivos de entorpecentes. Ou seja, a Venezuela é um país que demonstrou não ter por que estar, digamos, explicando o que já está nos relatórios das organizações internacionais”, disse o ministro.

Gil Pinto ainda acusou uma “classe política desvairada dos Estados Unidos” de usar diferentes pretextos para tentar justificar ações contra o país sul-americano. “Somos um país, digamos, líder no combate contra o narcotráfico e o que temos visto é uma classe política desvairada dos Estados Unidos que quis utilizar… Antes utilizaram o comunismo, depois utilizaram o terrorismo, utilizaram o islamismo, os migrantes. Sempre uma desculpa para atacar a Venezuela. Esta é mais uma, também será derrotada. Nós não temos medo de nada. Temos um povo livre, um povo soberano, um povo em crescimento. Campanha psicológica, vamos derrotá-las”, enfatizou.

A declaração do ministro ocorre em um contexto de crescente tensão entre os dois países, com movimentações militares norte-americanas que incluem navios de guerra e efetivo militar posicionados próximos à costa venezuelana. Especialistas em geopolítica avaliam que a retórica venezuelana busca reforçar a imagem de soberania e capacidade de defesa do país, enquanto critica a política externa dos Estados Unidos na região.

Além do aspecto militar, Gil Pinto ressaltou que a Venezuela mantém atuação firme em combate ao narcotráfico e que relatórios internacionais já confirmam que o país não possui cultivos de drogas ilícitas em território nacional. O governo venezuelano, portanto, classifica qualquer movimento de intervenção externa como injustificado e infundado.

*Com informações do Metrópoles