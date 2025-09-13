A notícia que atravessa o Brasil!

Venezuela inicia treinamento militar de civis

O vice-presidente do Setor de Defesa e Soberania, general Vladimir Padrino López, afirmou que o exercício representa uma nova fase para o país.

Por Jonas Souza

13/09/2025 às 20:18

Notícias do Mundo – A Venezuela deu início, neste sábado (13/9), a um programa de treinamento militar voltado para a população civil, em meio ao agravamento das tensões com os Estados Unidos. A medida foi determinada pelo presidente Nicolás Maduro e está sendo executada nos quartéis das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (Fanb).

Leia mais: Maduro convoca reservistas e civis para treinamento militar em resposta a manobras dos EUA

Segundo o governo venezuelano, o objetivo do treinamento é fortalecer as capacidades técnicas e táticas da população para que possam “contribuir e participar da proteção do solo venezuelano”.

O aumento da tensão entre Caracas e Washington ocorre após o presidente norte-americano Donald Trump anunciar o ataque a uma embarcação venezuelana que transportaria drogas. Desde o fim de agosto, navios militares dos EUA permanecem no mar do Caribe, o que, segundo Maduro, caracteriza um ato de “imperialismo”.

“Hoje, o imperialismo lança um novo ataque. Não é o primeiro nem o último, e a Venezuela está de pé”, declarou o presidente durante pronunciamento transmitido pela TV estatal.

O vice-presidente do Setor de Defesa e Soberania, general Vladimir Padrino López, afirmou que o exercício representa uma nova fase para o país. “Nossa luta é uma luta nacional. A Fanb, que empunha as armas da República, ama a paz, mas não se enganem. É para isso que nos preparamos, com a máxima pressão lá, a máxima preparação aqui para defender a paz”, destacou.

Ainda nesta semana, a aproximação de um helicóptero MH-60 Seahawk da Marinha dos Estados Unidos da costa venezuelana intensificou o clima de instabilidade. O sobrevoo foi registrado pela plataforma FlightRadar24 por volta das 11h40.

