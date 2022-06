Venezuela libera voos para o Brasil; Empresa já pediu Boa Vista-Margarita

A Venezuela voltou a permitir voos regulares comerciais para o Brasil a partir da última 2ª feira (27.jun). O anúncio do final da medida protetiva por conta da covid-19 foi feito pelo Instituto Nacional de Aeronáutica Civil da Venezuela (Inac).

Juntamente com o Brasil, o instituto divulgou a volta de voos comerciais em céu venezualano para países como: Cuba, Turquia, Rússia, México, Bolívia, Panamá, Portugal, São Vicente e Granadinas, Espanha e Irã.

Mesmo com a liberação, a Inac relata que é de forma excepcional e que a Venezuela continua buscando “garantir a saúde dos cidadãos que residem em nosso país, através de políticas que permitam mitigar os efeitos ocasionados pela pandemia gerada pela Covid-19”.

#Comunicado || El #INAC, cumpliendo con los lineamientos del Ejecutivo Nacional, informa medidas para el sector aéreo nacional de acuerdo a lo establecido en los NOTAM N° C0693/22 y A0292/22. pic.twitter.com/BOiuB8gTZ6 — Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) (@InacVzla) June 28, 2022

Por conta de uma medida que o presidente Nicolás Maduro tomou em 2016 que reteve US$ 3,9 bilhões das empresas aéreas que sobrevoavam o país, as maiores empresas decidiram finalizar as operações.

Com a pandemia, o número se reduziu a apenas duas operações por semana, com duas empresas, a Avior Airlines e a Convisa. Entre Porlamar (PMV) e/ou Caracas (CCS) e Manaus (MAO), com o Boeing 737-200 e o Embraer E190, respectivamente

Fonte: SBT