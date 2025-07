Vídeo: Avião da American Airlines é evacuado após falha no trem de pouso nos EUA

Notícias do Mundo – Um voo da American Airlines precisou ser evacuado às pressas neste sábado (26) após uma falha no trem de pouso no Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos. Imagens registradas por testemunhas mostram passageiros deixando a aeronave em meio a uma intensa fumaça, gerando momentos de tensão.

O avião faria o trajeto entre Denver e Miami, na Flórida, sob o número AA3023. No entanto, o problema mecânico foi identificado ainda na pista, antes da decolagem. A companhia aérea não divulgou detalhes sobre a origem da falha, mas confirmou que todos os passageiros foram evacuados com segurança.

De acordo com o próprio aeroporto, cinco pessoas precisaram de atendimento médico no local, enquanto uma foi encaminhada a uma unidade de saúde da região. Nenhuma vítima teve ferimentos graves confirmados até o momento.

O incidente também afetou a operação aérea do aeroporto. Segundo dados do site FlightAware, especializado no monitoramento de voos, mais de 300 voos registraram atrasos ao longo do dia em decorrência do problema.

A American Airlines informou que está colaborando com as autoridades locais e com a investigação para apurar as causas do defeito no trem de pouso. A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) também foi notificada e acompanha o caso.