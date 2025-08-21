Vídeo em que María Corina Machado confronta Hugo Chávez viraliza nas redes

Notícias do Mundo – Repercutiu esta semana um vídeo emblemático em que María Corina Machado, atual líder da oposição venezuelana, interrompe o então presidente Hugo Chávez durante um discurso no Parlamento em 2007, acusando-o de promover um país distante da realidade do povo e criticando a escassez de alimentos. O registro viralizou nas redes sociais, reacendendo o debate sobre o período chavista e a atuação de figuras da oposição.

O embate ocorreu em 10 de janeiro de 2007, durante o terceiro mandato de Chávez. Em sua intervenção, Machado respondeu à retórica do discurso afirmando:

“Ficamos oito horas escutando o senhor descrever um país muito distante daquele que estamos sentindo, todas as mulheres e mães venezuelanas… chegamos ao extremo de ouvir que houve aumento da produção de leite, quando o senhor sabe que há mulheres que vão aos mercados e chegam a brigar por um litro de leite.”

A oposicionista também falou diretamente ao tema do comunismo, dizendo que “a Venezuela decente é aquela que não quer, definitivamente, avançar em direção ao comunismo. Quer respeito à propriedade, quer um país de solidariedade, de justiça.”

Além disso, Machado acusou Chávez de expropriar propriedades de empresários e pequenos comerciantes, ao que o ditador respondeu com ironia, sugerindo que ela primeiro precisava vencer uma primária para poder debater com ele. Ele também demonstrou incômodo por ter sido chamado de “ladrão”, mas evitou responder às acusações diretamente.