A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Vídeo mostra multidão de palestinos retornando ao norte de Gaza após início do cessar-fogo

Uma multidão de palestinos deslocados para o sul de Gaza começaram a voltar para as suas casas.

Por Natan AMPOST

10/10/2025 às 16:52 - Atualizado em 10/10/2025 às 16:53

Ver resumo

Notícias do Mundo Um vídeo publicado nesta sexta-feira (10/10) viralizou nas redes sociais ao registrar o retorno em massa de palestinos ao norte da Faixa de Gaza, após o anúncio do cessar-fogo e retirada parcial das tropas israelenses. As imagens captam famílias caminhando quilômetros entre escombros, carregando o que restou de seus pertences, em direção à Cidade de Gaza, devastada por semanas de ofensiva militar.

O movimento marca o início de uma nova fase no conflito que devastou o território desde outubro de 2023 e provocou uma das maiores crises humanitárias do século.

PUBLICIDADE

A retirada israelense foi confirmada pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que aprovou a primeira etapa do acordo de paz com o grupo Hamas. O pacto prevê, dentro de 72 horas, a libertação dos 20 reféns israelenses ainda vivos em poder do grupo e a devolução de 28 corpos. A medida também inclui o compromisso de libertação de prisioneiros palestinos mantidos em cárceres israelenses, em um esforço mediado por autoridades do Egito e dos Estados Unidos.

Nas ruas, a trégua trouxe uma rara sensação de alívio — ainda que misturada à incerteza. Centenas de famílias deixaram as regiões do sul, como Khan Younis e Rafah, e caminham dezenas de quilômetros de volta para o norte, em direção à Cidade de Gaza. Muitas dessas pessoas haviam sido deslocadas à força durante as operações israelenses e agora retornam com o que restou de seus pertences.

PUBLICIDADE

Leia também: Coronel Claudenir confronta vereador Salazar para que se posicione sobre Omar Aziz: “tá sendo marionete”

“Graças a Deus, minha casa ainda está de pé”, contou o palestino Ismail Zayda, de 40 anos, à agência Reuters, enquanto caminhava entre os escombros. “Mas o lugar está destruído, as casas dos meus vizinhos desapareceram. É como se uma cidade inteira tivesse sido apagada do mapa.”

PUBLICIDADE

Retorno em meio à destruição

A cena é marcada por longas fileiras de pessoas caminhando sob o sol, entre ruas cobertas de poeira e destroços. Os que ainda possuem algum dinheiro pagam caro para alugar carroças puxadas por burros ou pequenos caminhões, tentando encurtar o caminho até o norte. No entanto, as forças israelenses alertaram que parte das áreas ainda é considerada “extremamente perigosa”, especialmente regiões próximas a Beit Hanoun e à passagem de Rafah, onde há presença militar remanescente.

Em comunicado oficial, o Exército de Israel informou que as tropas do Comando Sul “continuarão eliminando qualquer ameaça imediata” e estão se “posicionando ao longo das linhas de retirada em preparação para o retorno dos reféns”. O texto reforça que o cessar-fogo é uma medida temporária e que a vigilância militar permanecerá ativa durante a execução do acordo.

PUBLICIDADE

Acordo histórico e pressão internacional

O cessar-fogo aprovado por Netanyahu é resultado direto de quatro dias de negociações intensas realizadas no Egito, com mediação norte-americana. Segundo o jornal The Guardian, o plano se baseia em uma proposta de 20 pontos apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pretende viajar ao Oriente Médio no próximo domingo para acompanhar a implementação do acordo.

O pacto prevê ainda que, após o período inicial de 72 horas, novas etapas de negociação devem ocorrer para discutir uma retirada mais ampla das tropas israelenses e o início de programas de reconstrução em Gaza, devastada por meses de bombardeios.

A comunidade internacional reagiu com cauteloso otimismo. A ONU e a União Europeia emitiram notas pedindo que o cessar-fogo seja respeitado integralmente e que a entrada de ajuda humanitária seja garantida. Já o Egito e o Qatar, mediadores diretos, afirmaram que continuarão atuando para consolidar uma “paz duradoura”.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Desaparecidos

Adolescente de 13 anos desaparece após sair de casa no Mauazinho em Manaus

Informações podem ser repassadas ao (92) 99962-2441 (Depca), 197/3667-7575 (Polícia Civil) ou 181 (SSP-AM).

há 9 minutos

Amazonas

Amazonas Energia é alvo do MP-AM em ação por quedas constantes de energia em Ipixuna

A Aneel foi notificada para fornecer dados sobre multas, penalidades, fiscalizações e índices de avaliação.

há 14 minutos

Polícia

Homem é preso por estuprar adolescente de 13 anos em Manaus

Acusado foi à delegacia para registrar falsa denúncia de extorsão e acabou preso após policiais descobrirem mandado de prisão em aberto.

há 30 minutos

Famosos

“Ken venezuelano” morre aos 41 anos após sofrer infarto

O apresentador e modelo Emilio Sueños, conhecido por sua busca por um corpo perfeito.

há 37 minutos

Política

Professora Maria do Carmo surge como fenômeno de renovação política no Amazonas, aponta pesquisa

Única mulher entre os pré-candidatos, Maria do Carmo aparece bem posicionada em todos os cenários estimulados.

há 55 minutos