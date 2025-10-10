Vídeo mostra multidão de palestinos retornando ao norte de Gaza após início do cessar-fogo

Notícias do Mundo – Um vídeo publicado nesta sexta-feira (10/10) viralizou nas redes sociais ao registrar o retorno em massa de palestinos ao norte da Faixa de Gaza, após o anúncio do cessar-fogo e retirada parcial das tropas israelenses. As imagens captam famílias caminhando quilômetros entre escombros, carregando o que restou de seus pertences, em direção à Cidade de Gaza, devastada por semanas de ofensiva militar.

O movimento marca o início de uma nova fase no conflito que devastou o território desde outubro de 2023 e provocou uma das maiores crises humanitárias do século.

DIRECTO | Miles de palestinos vuelven a la ciudad arrasada de Gaza tras aprobar Israel y Hamás el acuerdo de alto el fuego, y el inicio del repliegue de las tropas israelíes https://t.co/deZwGaUWtB pic.twitter.com/s76dmUgfQW — EL PAÍS (@el_pais) October 10, 2025

A retirada israelense foi confirmada pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que aprovou a primeira etapa do acordo de paz com o grupo Hamas. O pacto prevê, dentro de 72 horas, a libertação dos 20 reféns israelenses ainda vivos em poder do grupo e a devolução de 28 corpos. A medida também inclui o compromisso de libertação de prisioneiros palestinos mantidos em cárceres israelenses, em um esforço mediado por autoridades do Egito e dos Estados Unidos.

Nas ruas, a trégua trouxe uma rara sensação de alívio — ainda que misturada à incerteza. Centenas de famílias deixaram as regiões do sul, como Khan Younis e Rafah, e caminham dezenas de quilômetros de volta para o norte, em direção à Cidade de Gaza. Muitas dessas pessoas haviam sido deslocadas à força durante as operações israelenses e agora retornam com o que restou de seus pertences.

“Graças a Deus, minha casa ainda está de pé”, contou o palestino Ismail Zayda, de 40 anos, à agência Reuters, enquanto caminhava entre os escombros. “Mas o lugar está destruído, as casas dos meus vizinhos desapareceram. É como se uma cidade inteira tivesse sido apagada do mapa.”

Retorno em meio à destruição

A cena é marcada por longas fileiras de pessoas caminhando sob o sol, entre ruas cobertas de poeira e destroços. Os que ainda possuem algum dinheiro pagam caro para alugar carroças puxadas por burros ou pequenos caminhões, tentando encurtar o caminho até o norte. No entanto, as forças israelenses alertaram que parte das áreas ainda é considerada “extremamente perigosa”, especialmente regiões próximas a Beit Hanoun e à passagem de Rafah, onde há presença militar remanescente.

Em comunicado oficial, o Exército de Israel informou que as tropas do Comando Sul “continuarão eliminando qualquer ameaça imediata” e estão se “posicionando ao longo das linhas de retirada em preparação para o retorno dos reféns”. O texto reforça que o cessar-fogo é uma medida temporária e que a vigilância militar permanecerá ativa durante a execução do acordo.

Acordo histórico e pressão internacional

O cessar-fogo aprovado por Netanyahu é resultado direto de quatro dias de negociações intensas realizadas no Egito, com mediação norte-americana. Segundo o jornal The Guardian, o plano se baseia em uma proposta de 20 pontos apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pretende viajar ao Oriente Médio no próximo domingo para acompanhar a implementação do acordo.

O pacto prevê ainda que, após o período inicial de 72 horas, novas etapas de negociação devem ocorrer para discutir uma retirada mais ampla das tropas israelenses e o início de programas de reconstrução em Gaza, devastada por meses de bombardeios.

A comunidade internacional reagiu com cauteloso otimismo. A ONU e a União Europeia emitiram notas pedindo que o cessar-fogo seja respeitado integralmente e que a entrada de ajuda humanitária seja garantida. Já o Egito e o Qatar, mediadores diretos, afirmaram que continuarão atuando para consolidar uma “paz duradoura”.