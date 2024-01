Vídeo: mulher fica presa na catraca ao driblar sistema para não pagar passagem de ônibus

Na última semana, uma cena inusitada viralizou nas redes sociais, revelando as consequências de uma tentativa frustrada de burlar o sistema de transporte público em Bogotá, na Colômbia. Uma mulher, cuja identidade não foi divulgada, protagonizou um momento constrangedor ao ficar presa sob as portas de vidro da estação do sistema de BRT TransMilenio.

O incidente ocorreu quando a passageira, aparentemente querendo evitar o pagamento da tarifa do transporte público, tentou passar pela catraca de forma ilegal. No entanto, sua estratégia não apenas falhou, mas também a deixou encurralada entre as portas de vidro da estação.

Um vídeo que circula nas redes sociais registra o desespero da mulher, enquanto ela tenta em vão se desvencilhar da situação desconfortável. A intervenção de agentes de segurança e funcionários da estação foi necessária para libertar a passageira, que, constrangida, acabou precisando de assistência para se desvencilhar do apuro.

Redação AM POST