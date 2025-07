Vídeo: Pinguim cruza 8 mil km todo ano para rever o brasileiro que salvou sua vida

Notícias do Mundo – Em uma história que parece saída de um conto, mas é real, um laço improvável entre um pescador brasileiro e um pinguim comoveu o mundo e desafiou até mesmo a ciência. Tudo começou em 2011, quando João Pereira de Souza, um aposentado morador da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, encontrou um pinguim-de-magalhães coberto de óleo e à beira da morte na praia.

Comovido pela situação do animal, João não hesitou: limpou as penas do pinguim, o alimentou com peixes frescos e o manteve sob cuidados por semanas. Quando finalmente recuperado, o animal foi devolvido ao mar. João o batizou de Dindim, acreditando que aquele seria um adeus. Mas o destino tinha outros planos.

Para surpresa de todos — e espanto de biólogos —, Dindim retornou meses depois. E continuou voltando, todos os anos, por pelo menos sete temporadas seguidas. O pinguim nadava cerca de 8 mil quilômetros desde a Patagônia Argentina até a costa brasileira, apenas para passar alguns meses ao lado do homem que lhe deu uma segunda chance de viver.

Dindim chegava entre os meses de junho e setembro e costumava permanecer até março, quando partia para o sul em busca da temporada de reprodução. Durante esse período, ele era tratado como membro da família. João, hoje com mais de 80 anos, descreve o afeto que nutre pelo animal: “Eu amo o pinguim como se fosse meu neto.”

Diariamente, João alimentava Dindim com sardinhas frescas e o acompanhava na praia. O pinguim retribuía o carinho de forma única: seguia João pela areia como um cão fiel, ignorando a presença de outras pessoas.

O comportamento do pinguim chamou a atenção de especialistas. Segundo biólogos, é extremamente raro que animais silvestres, especialmente pinguins, desenvolvam e mantenham vínculos afetivos com humanos — especialmente ao ponto de retornarem por tantos anos.

A tocante relação entre João e Dindim ultrapassou fronteiras e ganhou destaque em veículos como BBC, CNN e National Geographic, tornando-se símbolo de empatia, afeto e da força dos vínculos improváveis entre homem e natureza.

Mais do que uma história de amizade, a jornada de Dindim é um lembrete de que gestos de compaixão podem atravessar oceanos — literalmente.