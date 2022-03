Vídeo: Rússia bombardeia ferrovia ucraniana que estava servindo como rota de fuga

Um novo bombardeio foi registrado na capital da Ucrânia, Kiev, nesta quarta-feira (2). O alvo escolhido pelas tropas militares russas foi uma estação ferroviária localizada nas proximidades de um hotel. A informações foi divulgada por veículos de imprensa estrangeiros.

No vídeo, é possível ver o que supostamente seria um míssil balístico atingindo a ferrovia, conectada com a Estação Central de Kiev. O ataque também afetou uma rede de água.

As ferrovias têm sido usadas pelos ucranianos e estrangeiros residentes no país para fugirem da região, que vive o sétimo dia de conflitos e ainda não tem informação do cessar-fogo, por parte da Rússia.

Enquanto ucranianos tentam resistir à invasão russa, grandes cidades do país sofrem com bombardeios constantes, a maioria dos incidentes está concentrada no período da noite.

Airstrike against railway station in #Kyiv #Ukraine: hearing/water pipeline has also been damaged.

Damages also to the rail track. Railways are used by thousands of Ukrainians to evacuate.pic.twitter.com/xRlOiKESzy#Breaking

Continua depois da Publicidade

— Daniele Palumbo (@Danict89) March 2, 2022