Vídeo: Tempestades causam mortes e deixam dezenas desaparecidos após chuvas intensas

Notícias do Mundo – – A província de Shandong, na China, enfrentou tempestades severas na terça-feira (22/7), resultando na morte de pelo menos duas pessoas e deixando 10 desaparecidas. A chuva, que em cinco horas acumulou volume equivalente ao esperado para meio ano, causou inundações repentinas, principalmente no distrito de Laiwu, onde a precipitação máxima atingiu 364 milímetros.

As aldeias montanhosas de Shiwuzi e Zhujiayu, localizadas em Jinan, foram duramente afetadas, com 19 casas danificadas pelas enchentes. Autoridades locais mobilizam equipes de resgate para localizar os desaparecidos e oferecer ajuda às comunidades afetadas.

Além de Shandong, a região sul da China também sofreu com fortes chuvas após a passagem do tufão Wipha, que atingiu Hong Kong no domingo (20/7). O fenômeno provocou cancelamento de aulas e interrupção de viagens, com o observatório local emitindo o alerta máximo para ciclones tropicais, o sinal T10.

Em resposta, autoridades centrais enviaram suprimentos emergenciais para as províncias de Guangdong e Hainan, buscando minimizar os danos causados pelas inundações.

O cenário reforça a vulnerabilidade das áreas montanhosas e costeiras diante de eventos climáticos extremos, ressaltando a importância dos sistemas de alerta e operações rápidas de resgate.