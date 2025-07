Vigilância: Governo do Reino Unido implementa monitoramento de redes sociais

Notícias do Mundo – O governo do Reino Unido, liderado pelo primeiro-ministro Keir Starmer, lançou um sistema de monitoramento de redes sociais visando postagens que contenham discursos anti-imigração e outras mensagens consideradas “perigosas”.

Esta iniciativa, promovida pelo Ministério do Interior, tem sido alvo de críticas por seu potencial impacto negativo na liberdade de expressão.

Nigel Farage, líder dos conservadores, alertou que essa medida representa o início de um estado controlador, defendendo que deve ser combatida. Ativistas também relataram que conteúdos relacionados a protestos contra a imigração foram censurados devido a novas leis de segurança online.

Rebecca Vincent, diretora interina do Big Brother Watch, criticou a proposta, sugerindo que os recursos deveriam ser alocados para o policiamento tradicional, não para a vigilância de opiniões na internet.

A equipe de monitoramento, denominada Investigação de Inteligência da Internet Nacional, funcionará no Centro Nacional de Coordenação da Polícia em Westminster, com a missão de fornecer inteligência digital para apoiar decisões operacionais.

Segundo um porta-voz do Ministério do Interior, o objetivo é rastrear informações rapidamente para proteger comunidades e prevenir crimes, como violência com faca e agressões a mulheres.

Essa nova política surge em um contexto de críticas internacionais, particularmente do Departamento de Estado dos EUA, que vê a regulação das mídias sociais na Europa como uma forma de censura.

Além disso, recentes alterações na legislação exigem que plataformas de conteúdo adulto adotem verificações rigorosas de idade, limitando o acesso a maiores de 13 anos.