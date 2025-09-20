YouTube exclui canal oficial de Nicolás Maduro em meio a tensões com os EUA

Notícias do Mundo – O canal oficial do presidente venezuelano Nicolás Maduro no YouTube, com 233 mil inscritos, foi excluído da plataforma na tarde de sexta-feira (19/9). Ao acessar a conta, os usuários se deparam com a mensagem: “Esta página não está disponível. Pedimos desculpas pelo incoveniente”.

O governo venezuelano ainda não se pronunciou, mas a TV estatal Telesur afirmou que a exclusão ocorreu “sem qualquer tipo de justificativa” e destacou a possibilidade de motivação política em meio a operações de guerra híbrida dos Estados Unidos contra a Venezuela.

A tensão internacional aumentou nesta semana, após os EUA posicionarem oito navios no Caribe, enquanto Maduro declarou “ameaça militar” e convocou tropas às fronteiras, além de realizar exercícios militares na ilha La Orchila e incentivar a preparação de civis.

O presidente da Venezuela já teve suspensões anteriores em redes sociais, incluindo bloqueio de transmissões ao vivo no TikTok durante protestos em 2024, e sua conta no Facebook foi suspensa por um mês em 2021 após divulgação de um remédio contra a Covid-19.