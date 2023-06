Centro de ensino oferece concurso de bolsas com até 100% em Manaus

O Centro de Ensino Técnico (Centec), está com inscrições abertas para o concurso de bolsas 2023. Os descontos para os classificados em 1º, 2º e 3º são de 100%. Do 4º ao 6º colocados, serão de 50%, e do 7º ao 10º, 30%. Mas todos que ainda não sejam alunos da instituição e forem classificados, a partir do 11º, terão desconto de 15% nas mensalidades.

A instituição atualmente oferta 35 cursos, dentre auxiliares, técnicos, especializações pós-técnicas e pós-graduação. As inscrições para os interessados em participar do concurso de bolsas vão até o dia 14 de julho e precisam ser feitas on-line, com validação presencial na escola.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme o edital, está apta para participar do certame qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio (na rede pública ou privada) ou que esteja cursando a partir do 2º ano. A exceção fica para o curso técnico em radiologia, que tem como pré-requisito o aluno ser maior de idade e ter concluído a educação básica. Já as especializações e a pós-graduação exigem uma formação anterior em área correlata.

Uma das novidades deste ano é a inscrição solidária, que poderá ser feita com a entrega de um brinquedo novo ou bem conservado. O primeiro passo é acessar o site e realizar a pré-inscrição on-line. Depois, o participante deve validar a inscrição com a entrega do brinquedo na central de matrículas do Centec, localizado na avenida Djalma Batista, 646 – São Geraldo. É preciso ainda levar cópia do documento de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência.

As provas serão realizadas no dia 23 de julho, das 9h às 12h. Os portões serão abertos aos participantes a partir das 8h, com fechamento às 8h45. É preciso levar o comprovante de inscrição e um documento de identidade oficial com foto. O exame é composto por 40 questões de múltipla escolha, sendo 15 de língua portuguesa, 15 de matemática e 10 de conhecimentos gerais. O conteúdo abrange assuntos das três séries do ensino médio e pode ser conferido no edital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O resultado das provas será divulgado no dia 24 de julho por meio do site da escola e na sede do Centec. Os aprovados deverão realizar a matrícula no período de 24 a 29 de julho. As aulas devem iniciar no dia 1º de agosto. Os documentos necessários para cada nível (auxiliar, técnico, especialização ou pós-graduação) também estão disponíveis no edital.

Redação AM POST