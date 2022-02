Cetam abre inscrições para 17 mil vagas em cursos EaD nesta quarta-feira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), vai ofertar 17 mil vagas na modalidade de Ensino a Distância (EaD). As inscrições ocorrerão na quarta-feira (02/02), das 8h às 23h59, exclusivamente on-line, no endereço https://cursos.cetam.am.gov.br. A ampliação da oferta de cursos é uma determinação do governador Wilson Lima, visando a qualificação profissional da população.

Candidatos da capital e do interior do estado poderão disputar as vagas, divididas em 17 cursos. Quatorze deles ocorrerão sem necessidade de tutoria, ou seja, sem suporte de um profissional da área. Os três cursos restantes serão mediados por tutor, em que o candidato contará com ajuda humana quando precisar.

É importante que, nos dias que antecedem as inscrições, os interessados acessem o Portal do Candidato (https://inscricao.cetam.am.gov.br/) e façam seu cadastro prévio. Isso facilitará na hora da inscrição, pois todos os dados do candidato já estarão lá, restando optar pelo curso e concorrer à vaga. Também é importante que o edital seja lido com atenção, pois nele constam as informações referentes à inscrição.

Para fazer um curso na modalidade EaD existem alguns pré-requisitos que precisam ser verificados antes de efetuada a inscrição. Entre eles, ter idade mínima de 16 anos, dispor de infraestrutura tecnológica, como smartphone, tablet ou computador com acesso à internet e possuir noções básicas de informática e navegação pela internet.

A divulgação da relação dos inscritos acontecerá na quinta-feira (03/02), no site do Cetam (www.cetam.am.gov.br), bem como a relação da lista de espera que sairá no dia 13 de fevereiro. As aulas iniciarão em 15 de fevereiro.

O diretor-presidente do Cetam, professor José Augusto de Melo Neto, reforça que ampliar a qualificação profissional da população é uma das preocupações do governador Wilson Lima. “Nesse momento de pandemia, o Cetam tem se esforçado em possibilitar o estudo de forma remota e também na modalidade EaD, criando alternativas.”