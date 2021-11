Cetam abre inscrições para seleção de instrutores no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), irá selecionar instrutores, na capital e interior, para cursos de formação profissional. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no período de 8 a 19 de novembro deste ano, das 10h às 16h.

Os interessados deverão se inscrever exclusivamente pela internet, pelo site www.cetam.am.gov.br. Lá encontram-se disponíveis o edital e anexos. A seleção será feita por meio da Comissão Permanente de Concursos (Copec) do Cetam e terá como base a análise curricular, levando em conta critérios como titulação, experiência profissional e cursos de capacitação profissional.

Banco de cadastro – O objetivo do credenciamento é construir um Banco de Cadastro de Instrutores para cursos de Formação Técnica, Formação Inicial e Continuada, além de cursos de Especializações Técnicas do Cetam. Os credenciados poderão ser chamados para prestar serviços quando houver demanda em todo o Amazonas. O resultado da seleção será divulgado dia 3 de dezembro, no site e redes sociais da instituição.

De acordo com o diretor-presidente do Cetam, professor José Augusto de Melo Neto, está sendo cumprida a determinação do governador Wilson Lima de ampliar a educação profissional em todo o Amazonas.

“Estamos realizando o cadastro de profissionais para montarmos um banco de talentos e atendermos o crescimento da oferta de cursos. O Cetam precisa de recursos humanos qualificados”, informou.