Cetam abre mais de 23 mil vagas em cursos de qualificação em Manaus; veja como participar

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), abre 23.700 vagas, divididas em 62 cursos de qualificação profissional, somente para Manaus.

Continua depois da Publicidade

O processo de inscrição será exclusivamente on-line. Acontecerá dia 1° de junho, das 6h às 18h, ou antes desse horário, caso todas as vagas disponibilizadas tenham sido preenchidas. Os interessados em conseguir uma vaga deverão acessar, antecipadamente, o edital no endereço https://cursos.cetam.am.gov.br e conferir a lista completa dos cursos, vagas e pré-requisitos exigidos.

Essa é mais uma oferta do ano para os centros de convivência e as três escolas do Cetam na capital. A primeira ocorreu dia 8 de março. Na ocasião, foram oferecidas 6.120 vagas em 42 cursos de qualificação. De acordo com o diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto, além de as vagas terem sido triplicadas, a instituição se preocupa em atender as demandas do mercado. Por isso, nesta oferta, terá 62 cursos, sendo três novos: Embalador à Mão, Marketing para Negócios Digitais e Design para Mídias Sociais.

Haverá aulas pela manhã, tarde e noite. Elas continuarão ocorrendo de forma remota, conforme vem acontecendo desde o início do ano. Serão organizadas por coordenadores e instrutores, que se orientarão pelo guia metodológico para o ensino remoto, lançado pelo Cetam em 15 de fevereiro deste ano.

Continua depois da Publicidade

Os cursos estão distribuídos em 474 turmas, divididas entre as três unidades do Cetam na capital – escolas Saavedra e Padre Estélio Dalison, e também o Instituto Benjamin Constant (IBC) –; os seis Centros Estaduais de Convivência da Família (CECFs); o Centro Estadual de Convivência do Idoso de Aparecida (Ceci); além do Centro Cultural Aníbal Beça e Cetam Digital.

Inscrição

Após realizar a inscrição eletrônica, o candidato receberá e-mail confirmando a vaga e contendo as orientações e prazos para o envio dos documentos à unidade onde se candidatou para realizar o curso.

Continua depois da Publicidade

É importante que fique atento aos requisitos do curso e se antecipe em providenciar a documentação necessária para o envio junto ao formulário digital para fins de confirmação da vaga conforme cronograma disponível no edital.