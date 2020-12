Cetam aplica provas do processo seletivo com mais de 3 mil vagas no Amazonas

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Comissão Permanente de Concursos (Copec) do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), aplicou as provas do processo seletivo na manhã deste domingo.

Em Manaus, os candidatos concorreram a 1.220 vagas. As 2.120 restantes foram disputadas por candidatos de 32 municípios amazonenses. O Cetam ofertou vagas para cursos técnicos e especializações técnicas, nas modalidades de Ensino a Distância (EaD) e ensino presencial.

A aplicação das provas foi tranquila em todas as localidades. O diretor-presidente do Cetam, Prof. Dr. José Augusto de Melo Neto, informa que o resultado do processo seletivo será divulgado dia 11 de janeiro de 2021, conforme consta no edital do concurso.

Quanto ao início das aulas, a direção do Cetam avisa que estão mantidas as datas de 15 de março para Manaus e 05 de abril para os 32 municípios. “Se houver alguma alteração, todos serão avisados previamente.”

As matrículas acontecerão no período de 18 a 22 de janeiro. Os candidatos aprovados deverão acessar o site da Copec (www.concursoscopec.com.br) para verificar quais documentos terão que apresentar.

Abrindo caminhos – O Cetam, enquanto instituição pública que oferta educação profissional para o Amazonas, manteve o compromisso de aplicar o processo seletivo para atender às demandas do mercado e manter a esperança de muitos candidatos.

“É uma expectativa muito grande, principalmente por conta da pandemia. E nós trabalhamos para que o processo seletivo funcionasse da melhor forma possível, sabendo que isso abre caminhos para o retorno de uma vida normal”, ressaltou o professor Salatiel Gomes, diretor da Escola Francisca Saavedra, unidade do Cetam na capital.

Para Maria Rosilene Souza, 28, é a oportunidade de seguir um novo sonho. “Já faz tempo que eu sei dos cursos técnicos do Cetam e agora me inscrevi. Decidi mudar de área. Saí de administração atrás do sonho de trabalhar na área de estética e cosméticos. Quero adquirir esse conhecimento, estagiar com uma grande médica e, futuramente, abrir um negócio próprio”, conta ela, desempregada no momento.

Cuidados – O Cetam reforça que a aplicação das provas transcorreu em segurança. Para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, foi seguido o Protocolo de Proteção e Prevenção à Covid-19. Respeitou-se o distanciamento dos candidatos em salas de aula, nas escolas havia álcool em gel e exigiu-se o uso de máscaras a todos.

