Concurso cultural que irá definir nova marca-símbolo para Manaus irá pagar até R$ 10 mil

Já pensou ganhar R$ 10 mil reais após construir uma marca que se tornará um símbolo de Manaus para o mundo todo? Pois bem, é isso o que o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (CODESE) está oferecendo a profissionais que criam identidades visuais.

Lançado no último dia 24 de outubro, aniversário de Manaus, o concurso cultural “A Manaus que a gente ama”, têm como objetivo escolher uma nova marca-símbolo para a capital amazonense, e as premiações para os vencedores variam de R$ 3 a R$ 10 mil reais.

A proposta do concurso é disponibilizar a nova marca gratuitamente em um site de domínio público, para ser utilizada por artesãos, empresas privadas, poder público e todos aqueles que quiserem fazer bom uso do elemento.

De acordo com, Euler Guimarães, presidente do CODESE, o objetivo principal do concurso é criar uma identidade para a cidade que seja adotada de uma forma bem geral, e que não esteja vinculada a nenhum tipo de instituição, seja pública ou privada. “A gente quer fazer que Manaus tenha uma marca que seja reconhecida no mundo inteiro, que as pessoas vejam a marca e associem a uma cidade global, e assim cresça ainda mais o interesse pela região, aumentando o turismo dentro da Amazônia”, diz Euler.

Euler destaca ainda que o Conselho pretende alcançar com esta marca, não somente turistas, mas também atrair possíveis investidores para a região, se igualando assim a outras capitais pelo mundo que aumentaram sua visibilidade diante do mercado financeiro. “Essa logomarca poderá ser usada por artesãos, governos e profissionais em geral, isso já acontece em outras capitais como Nova York, Londres e Sidney. Esperamos receber muitas inscrições e contar com a participação da votação popular, ou seja, a população manauara que irá escolher a marca no final”, finaliza ele.

Sobre o concurso

Quem pode participar:

Poderão participar do concurso candidatos (pessoas físicas) com idade a partir de 18 anos e/ou emancipados (completos até o dia 31/12/2020), residentes ou não no estado do Amazonas.

Também serão aceitas as inscrições por meio de pessoa jurídica regulamentada, desde que o responsável legal não esteja também inscrito como pessoa física.

Como se inscrever:

O lançamento do regulamento do concurso será disponibilizado no dia 24 de outubro de 2020, no site www.marcadacidade.codesemanaus.org.br

O período de inscrição e entrega de propostas será de 24 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.

Premiações

O resultado final do concurso com as definições de 1º, 2º e 3º lugar serão divulgados no dia 31 de março de 2021, no site www.marcadacidade.codesemanaus.org.br

A marca deverá ser composta de nome e identidade visual, a serem criados, considerando todas as entregas do Anexo I do Regulamento.

Cada participante poderá inscrever apenas um trabalho. As premiações foram definidas em 1° lugar – R$ 10.000,00 (Dez mil reais); 2° lugar – R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) e 3° lugar – R$ 3.000,00 (Três mil reais).

A inscrição será gratuita e as propostas não poderão ser editadas após o envio.

Os participantes poderão tirar dúvidas relativas a este concurso através do e-mail [email protected] e o prazo para solucionar tais dúvidas se encerra juntamente com o prazo para finalização das inscrições, no dia 31 de dezembro 2020.

Votação Popular

Após a Fase 1 de julgamento técnico pela Comissão Julgadora, a população participará por votação popular para escolher a marca-símbolo da cidade. O voto popular ocorrerá no site www.marcadacidade.codesemanaus.org.br, no período de 12 de fevereiro a 21 de março de 2021.

