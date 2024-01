Concurso Nacional Unificado recebeu mais de 200 mil inscrições nas últimas 24 horas

Neste sábado (20), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que, nas primeiras 24 horas de abertura das inscrições, mais de 200 mil pessoas se inscreveram para o Concurso Público Nacional Unificado (CNU). O processo se iniciou na sexta-feira (19) às 10h e se estenderá até o dia 9 de fevereiro.

O concurso apresentou um número considerável de inscritos nas vagas de nível médio, totalizando mais de 93 mil candidatos. Por conta do alto volume de acessos, a plataforma única de inscrições enfrentou instabilidades ao longo do dia de sexta-feira. Entretanto, o problema foi solucionado pelo ministério.

No total, o governo federal tem como objetivo preencher 6.640 vagas em 21 órgãos que aderiram ao CNU. Os salários iniciais oferecidos variam de R$ 3.741,84 a R$ 22.921,70, proporcionando uma ampla gama de oportunidades para os candidatos.

Para se inscrever, é necessário acessar a plataforma Gov.br, sendo que o link para inscrição encontra-se na primeira página. O candidato deverá escolher quais carreiras despertam o seu interesse. Essas carreiras estão distribuídas em oito blocos temáticos, cada um com um edital específico.

Data das provas e valores de inscrição

As provas do CNU estão programadas para o dia 5 de maio e serão aplicadas em 220 cidades, abrangendo todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal. A taxa de inscrição está fixada em R$ 60 para as vagas de nível médio e R$ 90 para as vagas de nível superior.

Estão isentos candidatos que integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que cursam ou cursaram faculdade com apoio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou do Programa Universidade para Todos (ProUni), assim como doadores de medula óssea.

No ato da inscrição, será gerada uma Guia de Recolhimento da União (GRU), único mecanismo de pagamento que valerá para o concurso.

Confira abaixo o número de inscritos por bloco temático nas primeiras 24 horas:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias 7.788

Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação 7.476

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas 7.682

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor 31.671

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 27.422

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação 6.611

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública 36.177

Bloco 8 – Nível Intermediário 93.453